Het lot van tientallen bewoners is nog onbekend na het instorten van een groot deel van een flatgebouw in de Amerikaanse stad Miami. Volgens de laatste cijfers van de politie gaat het om 99 personen, melden lokale media.

Bij de instorting van het appartementencomplex van twaalf verdiepingen viel zeker een dode. Ook zijn er minstens elf gewonden. De hulpdiensten hebben 37 mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

Er wordt gezocht naar slachtoffers die zich nog onder de restanten bevinden. Zo heeft de brandweer beelden vrijgegeven van hulpdiensten die in de deels onder water staande parkeergarage onder het complex zoeken naar overlevenden.

Het pand uit 1981, pal aan de kust, stortte voor de helft als een kaartenhuis ineen. De oorzaak is nog niet vastgesteld. Sommige appartementen zijn van mensen die er alleen in de winter wonen.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen om "alle noodzakelijke middelen" te kunnen inzetten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft federale hulptroepen naar het rampgebied gestuurd.

36 Ravage na instorten gebouw in Miami

Gebouw was al aan het verzakken

Professor Shimon Wdowinski van de universiteit in Florida heeft tegen diverse nieuwsmedia gezegd dat hij vorig jaar in een onderzoek vaststelde dat het flatgebouw in de jaren 90 aan het verzakken was.

Het zou gaan om twee millimeter per jaar tussen 1993 en 1999. Die verzakkingen kunnen volgens hem niet leiden tot de ineenstorting van het gebouw, maar daar wel aan bijdragen. "Als het ene deel van het gebouw ten opzichte van het andere beweegt, kan dat spanning en scheuren opleveren", aldus Wdowinski tegen CNN.

"We merkten dat het gebouw in beweging was en hebben dat gemeld in het onderzoek. Maar we hebben gebouwen in andere gebieden gezien die nog sneller bewegen, dus we dachten niet dat het iets ongewoons was. Het is ongebruikelijk dat het vandaag instortte", zei de professor.