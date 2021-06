Om de bestorming van het Capitool in Washington toch te kunnen onderzoeken, komt er een commissie met leden van het Huis van Afgevaardigden. Voorzitter Nancy Pelosi ziet zich gedwongen deze stap te nemen, omdat de Republikeinen een onafhankelijk onderzoek naar de rellen in en rond het Amerikaanse parlementsgebouw hebben geblokkeerd.

De Democraat Pelosi wil de oorzaken van de aanval op 6 januari vaststellen. Een menigte aanhangers van de voormalige president Donald Trump viel toen op gewelddadige wijze het gebouw binnen.

Ook is het de bedoeling uit te zoeken wat er kan worden gedaan om dergelijk geweld te voorkomen. "6 januari was een dag van duisternis voor ons land", zei Pelosi tijdens een persconferentie. Vijf mensen kwamen bij de bestorming om het leven.

Meerdere commissies van het Huis en de Senaat, de andere kamer van het parlement, deden al onderzoek naar de tekortkomingen op het gebied van de inlichtingendiensten en veiligheid op 6 januari. De menigte drong het Capitool binnen om te voorkomen dat het parlement de uitslag van de presidentsverkiezingen zou bevestigen.

Relschoppers vonden dat verkiezingsoverwinning was 'gestolen'

De relschoppers meenden dat de verkiezingsoverwinning was 'gestolen', vooral vanwege de nooit bewezen bewering van Trump dat er was gefraudeerd. Democraten wilden Trump laten afzetten wegens ophitsing, maar hij werd vrijgesproken door de Senaat toen hij geen president meer was.

Inmiddels is een eerste Trump-aanhanger die het Capitool heeft bestormd door een rechter veroordeeld. De 49-jarige vrouw uit Indiana, die schuld bekende en spijt betuigde, kwam ervan af met een taakstraf en het betalen van een schadevergoeding van 500 dollar (bijna 419 euro). Tegen ongeveer vijfhonderd mensen zijn aanklachten ingediend.