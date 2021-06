Demissionair premier Mark Rutte zou Hongarije het liefst uit de Europese Unie zetten als het land zich zo blijft opstellen. "Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU", zei hij donderdag bij aankomst op de EU-top in Brussel. Ook andere EU-leiders veroordelen de wet, die onder meer verbiedt dat het Hongaarse onderwijs jongeren confronteren met bijvoorbeeld homoseksualiteit en trans­gen­de­ris­me.

Rutte en heel wat collega-leiders willen premier Viktor Orbán donderdag aanspreken op de gewraakte wet en hem overreden tot het intrekken van de wet. Maar Rutte maakt zich weinig illusies. "Hij is schaamteloos, dus hij gaat ermee door."

Als Hongarije inderdaad geen beterschap toont, past het land volgens Rutte niet langer in de EU. "Ik kan helaas niet in mijn eentje - en zelfs niet met de andere lidstaten - zeggen: jullie moeten eruit. Dat moet stap voor stap. En je hoopt in de tussentijd dat ze zich aanpassen. Maar het langetermijndoel is om Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen."

Rutte verwacht niet dat Orbán op zijn schreden terugkeert, omdat die juist in Hongarije applaus krijgt voor zijn vijandige koers jegens de lhbti-gemeenschap. "Dat is het allerergste, het maakt hem in eigen land alleen maar populairder."

Volgens België is de wet 'achterlijk' en gaat die te ver

Ook de Belgische premier Alexander De Croo, die een regenboogvlag (symbool van steun voor de homobeweging) heeft opgespeld, maakt gehakt van de Hongaarse opstelling. Hij spreekt van "een achterlijke wet" die "te ver gaat". "Het begint met het discrimineren van holebi's en dat eindigt met ze de mond te snoeren", waarschuwt hij.

De Croo wijst erop dat zeventien EU-leiders "uit het oosten, westen, noorden en zuiden" een verklaring hebben ondertekend waarin ze discriminatie tegen de lhbti-gemeenschap zeggen te blijven bestrijden. "We moeten één lijn trekken."

Collega Xavier Bettel van Luxemburg, die in 2015 als eerste openlijk homoseksuele regeringsleider ter wereld in het huwelijk trad met iemand van hetzelfde geslacht, zegt "geen woorden te hebben" voor de verdediging van Orbán, die volgens Bettel "homoseksualiteit en pedofilie en pornografie vermengt". "Hij begrijpt er helemaal niets van."

"We moeten dit nú bespreken en zeggen dat het onacceptabel is. Gay zijn is geen keuze, maar intolerant zijn wel. Het is zo treurig dat we kennelijk moeten zeggen: we stappen naar het hof. Dit gaat over kernwaarden van de Europese Unie."

Orbán zei bij aankomst in Brussel dat de wet al is aangenomen en van kracht is. "Het is gedaan."