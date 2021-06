De inwoners van Hongkong proberen donderdag massaal een laatste exemplaar van het prodemocratische dagblad Apple Daily te bemachtigen. De krant verschijnt na 26 jaar voor het laatst.

In een afscheidsboodschap verklaart de krant een "slachtoffer van tirannie" te zijn. De krant maakte woensdag bekend dat donderdag de laatste editie zou verschijnen. De aanleiding daartoe was een inval op de redactie, waarbij vorige week donderdag vijf leidinggevenden werden gearresteerd.

Reden voor de inval was dat de krant internationale sancties tegen China en Hongkong zou hebben uitgelokt. Agenten namen apparatuur van journalisten mee op verdenking van samenzwering met buitenlandse krachten. Daarnaast bevroren de autoriteiten de bankrekening van de krant, waardoor het dagblad in financiële nood verkeerde.

De eigenaar van Apple Daily, Jimmy Lai, zat al langer vast op basis van een nieuwe veiligheidswet die werd opgesteld door de centrale Chinese regering in Peking. Hij werd in april schuldig bevonden aan het organiseren van een samenkomst zonder toestemming tijdens de prodemocratische betogingen van 2019.

In de wijk Mong Kok staan mensen donderdag in de rij voor een laatste exemplaar van Apple Daily. "Het is erg schokkend", zei een dertigjarige vrouw die in een rij stond om een exemplaar te kopen. "Ze kunnen een beursgenoteerd bedrijf met deze veiligheidswet in twee weken ontmantelen."

De adjunct-hoofdredacteur neemt in de laatste editie afscheid van de lezers. "Apple Daily is dood", schrijft hij.

Massale protesten tegen omstreden Chinese wet

China probeert de afgelopen jaren om de grip op Hongkong te vergroten. De voormalige Britse kroonkolonie genoot namelijk meer vrijheden dan andere delen van de communistische volksrepubliek. Pogingen vanuit Peking om de teugels aan te trekken, stuiten op felle weerstand vanuit de bevolking van Hongkong.

Zo braken er in 2019 massale protesten uit vanwege een geplande uitleveringswet die het mogelijk zou maken om verdachten naar het vasteland te sturen. Bij de protesten werden meer dan tienduizend mensen opgepakt.