Een 49-jarige vrouw uit Indiana, die schuld bekende en spijt betuigde over haar aandeel in de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari, werd als eerste voor de bestorming veroordeeld. Ze kwam ervan af met een taakstraf en het betalen van 500 dollar schadevergoeding.

Als de vrouw zich niet aan de voorwaarden houdt, hangt haar alsnog een celstraf boven het hoofd.

"Ik was daar aanwezig om op een vreedzame wijze steun aan president Trump te betuigen en ik schaam me dat het die dag een barbaarse vertoning van geweld werd", zei Anna Morgan-Lloyd tijdens de zitting woensdag via een videoverbinding. Ze zei dat ze maar zo'n 10 minuten in het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw, was en dat ze geen gewelddadigheden heeft begaan.

Op Facebook schreef ze na de bestorming van 6 januari, dat het "de meest enerverende dag" van haar leven was. Morgan-Lloyd werkte na haar arrestatie mee met de openbaar aanklagers, waardoor haar straf relatief laag uitvalt.

Trump-aanhangers vermoedden verkiezingsfraude

Trump-aanhangers bestormden het Capitool toen daar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd, uit onvrede met de presidentsverkiezingen van november. Zij meenden dat de verkiezingen waren gestolen, mede door de nooit bewezen claims van Trump over verkiezingsfraude. Bij de bestorming vielen vijf doden.

Tegen nog eens vijfhonderd mensen die bij de bestorming aanwezig waren, zijn aanklachten ingediend, waarvan de een ernstiger dan de ander.

Uit nader onderzoek bleek dat niet alle doden waren overleden door geweld van relschoppers tijdens de bestorming. Een relschopper kwam om door een politiekogel. Eind mei blokkeerden Republikeinen in de Amerikaanse senaat een oanfhankelijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool.