De Belgische politie heeft een 99-jarige man opgepakt na de verdachte dood van zijn medebewoner van een verpleeghuis bij Gent. Voor zover bekend gaat het om de oudste gevangene ooit in België.

Media melden woensdag dat de bejaarde gedetineerde een 75-jarige man met een kussen verstikt zou hebben, maar justitie geeft geen details over de zaak.

Het is moeilijk om te geloven dat het echt is gebeurd "in onze gemeente", aldus burgemeester Sierens van het Oost-Vlaamse Destelbergen. "Het zorgt voor een schokgolf en laat niemand onberoerd." Ze benadrukt dat het voor de verdachte ook schrijnend is om op hoge leeftijd naar de gevangenis te moeten, maar "dat is noodzakelijk als een zwaar misdrijf onderzocht wordt".

De bewoners en medewerkers van het rusthuis krijgen psychologische begeleiding.

Volgens de nabestaanden van de 75-jarige bewoner was hij waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer, omdat hij de verdachte niet kende. De 99-jarige zou nog niet zo lang in het rusthuis wonen en op een andere afdeling verblijven dan het slachtoffer.