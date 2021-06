Apple Daily, de grootste prodemocratische krant in Hongkong, gaat ermee stoppen. Het dagblad zegt donderdag zijn laatste editie te publiceren. De krant staat bekend om de steun aan de prodemocratische beweging in de speciale administratieve regio van China. De politie viel vorige week met veel machtsvertoon het gebouw van de redactie binnen.

Vijf leidinggevenden van de krant werden donderdag gearresteerd. Verder was op beelden te zien dat politiemensen aan de bureaus van journalisten zaten. De autoriteiten zeggen dat de krant in tientallen berichten heeft geprobeerd internationale sancties tegen China of Hongkong uit te lokken.

Agenten namen apparatuur mee en arresteerden topmedewerkers, onder wie de hoofdredacteur. Ze worden verdacht van samenspanning met buitenlandse krachten om de Chinese staatsveiligheid te ondermijnen.

Daarnaast verkeert de 26 jaar oude krant in financiële nood, doordat de autoriteiten bankrekeningen hebben bevroren met een beroep op een omstreden veiligheidswet.

De bevriezing van bankrekeningen leidde tot financiële problemen bij de krant. Daardoor konden medewerkers en leveranciers niet meer worden betaald.

Eigenaar Jimmy Lai zat al vast

Apple Daily-eigenaar Jimmy Lai zat al vast op grond van de relatief nieuwe veiligheidswet. De wet is opgesteld in Peking en volgens critici zo algemeen geformuleerd, dat die eenvoudig gebruikt kan worden om lastige figuren en organisaties aan te pakken.

In april werd de 73-jarige Hongkongse mediatycoon Lai schuldig bevonden aan het zonder toestemming organiseren van een samenkomst tijdens een van de prodemocratische betogingen in 2019. Lai is een van de prominentste prodemocratische activisten in Hongkong.

Peking ziet de wet als een manier om de stabiliteit te herstellen in de voormalige Britse kroonkolonie, die veel meer vrijheden had dan andere delen van de communistische volksrepubliek.

Inwoners demonstreerden er in 2019 en 2020 massaal tegen de autoriteiten. Dat had in eerste instantie vooral te maken met onvrede over een geplande uitleveringswet, die het mogelijk zou maken verdachten naar het Chinese vasteland te sturen.