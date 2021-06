Hongarije nam eerder deze maand een omstreden wet aan die het 'promoten' van homoseksualiteit en het veranderen van sekse verbiedt. Critici zien het als de zoveelste aanval op de lhbti-gemeenschap in het land. Wat is er precies aan de hand?

De wet verbiedt specifiek om jongeren tot achttien jaar bloot te stellen aan "inhoud die homoseksualiteit, afwijking van de genderidentiteit en het veranderen van sekse" zou aanmoedigen.

Met de nieuwe wet kan het bijvoorbeeld verboden worden om mediaproducties zoals films, televisieseries, videoclips en documentaires met lhbti-personages uit te zenden en op andere manieren aandacht te besteden aan de lhbti-gemeenschap.

Ook wordt voorlichting voor en over de lhbti-gemeenschap op scholen door de wet aan banden gelegd en zijn openbare steunbetuigingen aan de gemeenschap verboden.

De wet werd opgetuigd door de rechts-conservatieve partij Fidesz van minister-president Viktor Orbán, die een absolute meerderheid in het Hongaarse parlement heeft. De tekst in de wet werd op het laatste moment nog aangepast, waardoor homoseksualiteit nu specifiek wordt genoemd en wordt gelijkgesteld aan pedofilie.

De Hongaarse regering stelt dat de wet is aangenomen om pedofilie aan te pakken en kinderen te beschermen. Volgens Fidesz zijn leden van de lhbti-gemeenschap verantwoordelijk voor de meeste seksuele misdrijven jegens kinderen. Er is echter geen bewijs dat deze bewering kan staven.

De nieuwe wetgeving past in een breder beeld van antihomobeleid in Hongarije. Vorig jaar nam de Hongaarse regering nog een wet aan die een huwelijk definieert als een verbintenis tussen een man en een vrouw en een gezin als een getrouwde man en vrouw met een of meer kinderen. Als gevolg daarvan is het koppels van hetzelfde geslacht niet toegestaan om kinderen te adopteren.

Premier Orbán staat al langer bekend om zijn negatieve opvattingen over de lhbti-gemeenschap. Het lijkt erop dat hij zijn toon verder verhardt vanwege de parlementsverkiezingen, die in maart 2022 gepland staan. Orbán hoopt dan dankzij de stemmen van rechtse, conservatieve Hongaren voor de vijfde keer gekozen te worden tot premier.

De wet heeft ook gevolgen voor de Hongaarse oppositiepartijen, die zich proberen te verenigen tegen Fidesz. Veel van die partijen hebben lhbti-personen als vertegenwoordigende leden. Door de wet zou hun campagne in de aanloop naar de verkiezingen zwaar gehinderd kunnen worden.

In met name West- en Noord-Europa wordt met afschuw gereageerd op de Hongaarse wet. Meerdere landen spraken Hongarije al aan op de nieuwe wet. Namens Nederland noemde demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) de wet "onacceptabel, discriminerend en EU-onwaardig".

Tijdens een overleg met de EU-buitenlandministers op dinsdag spraken ook België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Litouwen zich scherp uit tegen de Hongaarse wet.

Hongarije zit samen met Polen al langer in het Europese beklaagdenbankje, vanwege de volgens de Europese Commissie "zorgwekkende aftakeling van de rechtsstaat" in die landen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat Hongarije zich iets aantrekt van de kritiek als die niet gepaard gaat met sancties. In maart trok Fidesz zich al terug uit de centrumrechtse fractie Europese Volkspartij (EVP), hoewel de partij wel vertegenwoordigd bleef in het Europees Parlement.

Ook op het EK voetbal wordt geprotesteerd tegen de Hongaarse wet. Zo zullen tijdens het groepsduel Duitsland-Hongarije woensdag meerdere stadions in Duitsland verlicht worden in de regenboogkleuren. Dat gebeurt als steunbetuiging aan de lhbti-gemeenschap, die de regenboog als symbool heeft.

Oranje-captain Georginio Wijnaldum draagt zondag tijdens de achtste finale van het Nederlands elftal, die in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gespeeld wordt, een speciale aanvoerdersband met de tekst "One Love" erop.

De UEFA liet eerder weten dit soort acties niet goed te keuren, omdat de bond "politiek en religieus neutraal" wil zijn. Hongarije was blij met die beslissing, maar andere landen lijken niet geneigd om zich eraan te houden.