Een wetsvoorstel om het Amerikaanse kiesstelsel te hervormen is dinsdag gestrand in de Senaat. Voor het wetsvoorstel hadden de Democraten zestig van de honderd stemmen nodig, maar de vijftig Republikeinse senatoren stemden tegen het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel staat dat er minder barrières moeten komen voor kiezers om hun stem uit te brengen en dat een onafhankelijke commissie voortaan over het herindelen van kiesdistricten moet gaan in plaats van de staten.

Volgens de Republikeinen druist dat in tegen de rechten van de staten en zorgt het ervoor dat staten niet meer genoeg kunnen doen tegen stembusfraude.

Het wetsvoorstel werd geblokkeerd met de filibuster. Oorspronkelijk hield die parlementaire procedure in dat politici uit de oppositie net zo lang moesten blijven praten tot de sessie van de Senaat erop zat. Tegenwoordig hoeft dat niet meer en komt de filibuster neer op een verschuiving van de meerderheid die nodig is voor het aannemen van wetsvoorstellen: van vijftig plus één naar zestig.

De meeste Democraten willen de filibuster daarom afschaffen, maar twee senatoren uit relatief conservatieve staten, Joe Manchin (West Virginia) en Kyrsten Sinema (Arizona) wijzen dat plan af. Zonder hun steun hebben de Democraten er niet genoeg stemmen voor.

Strijd om volgende verkiezingen

De hervorming van het kiesstelsel was een belangrijk punt voor de Democratische Partij en kwam als een reactie op de Republikeinen die in sommige staten beperkingen aan het stemrecht willen opleggen.

In maart werden in Georgia strengere regels voor identificatie bij het stemmen aangenomen en moeten stemlokalen op een verkiezingsdag vroeger sluiten. Dat maakt het vooral voor minderheden lastiger om te stemmen. Andere staten met een Republikeinse meerderheid in hun parlement zetten vergelijkbare stappen.

Republikeinen rechtvaardigen de inperking van het stemrecht met de valse bewering van oud-president Donald Trump dat er bij de afgelopen presidentsverkiezingen grootschalige fraude gepleegd zou zijn. Daarvoor is geen enkel bewijs geleverd.