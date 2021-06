Griekse grenswachten pakken systematisch vluchtelingen en migranten met geweld op om ze vervolgens illegaal uit te zetten, concludeert Amnesty International in een woensdag gepubliceerd rapport. De zogeheten pushbacks zijn daardoor geen incidenten meer te noemen, maar maken deel uit van het Griekse grensbeleid, aldus de organisatie.

Het rapport is gebaseerd op geverifieerde verhalen van zestien mensen die pushbacks hebben meegemaakt. Naar schatting duizend mensen zouden bij de Griekse grens slachtoffer zijn geworden.

In de maanden februari en maart van 2020 zette Griekenland vluchtelingen uit als reactie op de eenzijdige opening van de landsgrenzen door Turkije. Hierna is de overheid dit structureel blijven doen, aldus Amnesty International.

De meerderheid van de vluchtelingen en migranten die Amnesty International heeft gesproken werden bij aankomst in het land gewelddadig behandeld door Griekse functionarissen en mannen in burgerkleding. "Er werd geslagen met stokken of knuppels, getrapt en geduwd, met soms ernstige verwondingen tot gevolg", meldt de organisatie.

De zogeheten pushbacks vinden volgens Amnesty International niet alleen plaats in de grensgebieden: ook op het vasteland worden mensen opgepakt en vastgehouden en vervolgens uitgezet. Ook werden mensen die al langere tijd in Griekenland verbleven illegaal uitgezet, onder wie een erkende vluchteling en een asielzoeker wiens procedure nog liep, aldus de organisatie.

Migranten die de EU bereiken hebben recht op een asielprocedure. De pushbacks schenden daardoor grondrechten, zegt ook de Europese Commissie.

Europese grensbewaker Frontex zou van misstanden weten

Amnesty International is ervan overtuigd dat de Europese grenswacht Frontex van de misstanden afweet. De dienst was namelijk aanwezig in de gebieden waar de pushbacks plaatsvonden.

In oktober concludeerde het Duitse tijdschrift Der Spiegel na onderzoek al dat de Europese grensbewaker zich schuldig maakte aan het terugduwen van boten op zee. Dat was voor de EU aanleiding om onderzoek naar de organisatie te beginnen. Het Europees Hof van Justitie behandelt daarnaast een rechtszaak die mensenrechtenadvocaten namens twee asielzoekers aanspanden.

Frontex heeft na intern onderzoek geen bewijzen van schending van mensenrechten gevonden. Wel heeft de organisatie beloofd het agentschap "sterker en efficiënter" te maken.