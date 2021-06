Een comité van de VN-organisatie UNESCO pleit ervoor het Great Barrier Reef toe te voegen aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Het toekomstbeeld voor het grootste koraalrif ter wereld verslechtert en Australië moet meer doen tegen klimaatverandering, staat in het advies. Australië spreekt van een politieke stap.

Sinds UNESCO het gebied in 2015 voor het laatst bezocht, kreeg het door de hoge temperaturen meerdere keren te maken met verbleking, met het afsterven van het koraal tot gevolg.

Critici stellen dat Australië niet snel genoeg actie onderneemt om het koraalrif hiertegen te beschermen. Australië probeert tegelijkertijd al jaren te voorkomen dat het Great Barrier Reef wordt toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Bij plaatsing op de lijst komt extra geld vrij om het rif te beschermen, maar tegelijkertijd heeft het ook negatieve gevolgen voor de toeristenstroom naar de belangrijke toeristische trekpleister.

De aanbeveling van het comité leidt tot boze reacties in Australië. De overheid zegt overrompeld te zijn. Minister van Milieu Susan Ley erkent de bedreiging van klimaatverandering, maar stelt dat het "verkeerd" is om "het best beheerde rif ter wereld" op de lijst te zetten.

Ley beschuldigt het UNESCO-comité openlijk van een vooringenomen besluit. Dat slaat op de voorzitter China, zegt een regeringsbron. De relatie tussen de twee landen is door een reeks incidenten verslechterd.

Het koraalrif wordt pas op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet als de 21 landen in het comité ermee akkoord gaan. De stemming vindt volgende maand plaats tijdens een UNESCO-bijeenkomst in China.