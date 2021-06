Ethiopië gaat vanaf maandag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het moeten de vrijste verkiezingen worden in de geschiedenis van het land. Maar de stembusgang wordt overschaduwd door hongersnood en oorlog in de noordelijke deelstaat Tigray. De bevolking kan daar de komende maanden nog geen stem uitbrengen.

De verkiezingen waren een speerpunt in de hervormingsplannen van premier Abiy Ahmed, die in 2018 aan de macht kwam. Zijn regering beloofde te breken met jaren van autoritair bestuur in het land, wat hem zelfs de Nobelprijs voor de vrede opleverde. Hij was vooruitstrevend in Afrika, met een regering die voor de helft uit vrouwen bestaat.

Eerdere verkiezingen werden overschaduwd door berichten over fraude. Abiy Ahmed beloofde zijn land dat dit de eerste vrije verkiezingen in de geschiedenis van Ethiopië worden. Oppositiepartijen beschuldigen de premier en zijn partij ook ditmaal van intimidatie, manipulatie en dreigen met geweld in de aanloop naar de stembusgang. Van zijn beloftes voor vrije verkiezingen komt volgens tegenstanders weinig terecht.

Het land wordt al decennia verscheurd door de verschillende belangen van de tachtig etnische groepen die de bevolking telt. Etnische populisten wakkeren de weerstand tegen de regering aan. Dat gebeurt onder meer bij de Oromo, de grootste bevolkingsgroep in het land. Oppositiepartijen stellen dat de regering tegenspraak de kop blijft indrukken met repressie en geweld.

Veel internationale kritiek op de burgeroorlog in Tigray

Vanuit de internationale gemeenschap groeide de afgelopen tijd de kritiek over de burgeroorlog in de noordelijke deelstaat Tigray. Door de opgelaaide strijd tussen het Ethiopische regeringsleger en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) dat de regio voorheen bestuurde, kwamen sinds november duizenden mensen om en zijn naar schatting twee miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Amerikaanse regering legde recent uitgebreide beperkingen op voor economische en veiligheidssteun aan Ethiopië vanwege de gruweldaden.

Voor meer dan 350.000 inwoners van Tigray dreigt op dit moment een acute hongersnood. De bevolking stelt dat de Ethiopische regering de deelstaat bewust voedsel onthoudt. De regering van Abiy Ahmed weerspreekt deze beschuldigingen. Maar feit is wel dat in deze regio, waar de weerstand tegen de regering hevig is, op dit moment geen verkiezingen kunnen worden gehouden. Naar verwachting kunnen deze in Tigray op zijn vroegst pas in september worden gehouden.

Grote oppositiepartijen boycotten de verkiezingen

Sommige grote oppositiepartijen, zoals het Oromo Liberation Front (OLF) en het Oromo Federalist Congres (OFC), boycotten de verkiezingen. Zij spreken van "schijnverkiezingen". Deze omstandigheden maken het lastig om echt te spreken van vrije verkiezingen en geven de winnaar al bij voorbaat een wankel mandaat, vrezen analisten.

Veel Ethiopiërs geloven nog in de goede bedoelingen van Abiy Ahmed. De verwachting is echter toch dat zijn Welvaartspartij een klinkende overwinning behaalt en dat de premier een nieuwe regering kan gaan vormen. Zijn inzet is de eenheid in het verscheurde land te bestendigen.