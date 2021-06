De Hongaar Zsolt Balla wordt maandagmiddag officieel geïnstalleerd als opperrabbijn van het Duitse leger. Het is voor het eerst in bijna negentig jaar tijd dat de Duitse krijgsmacht weer over een rabbijn beschikt, meldt het Duitse persbureau DPA.

Tot dusver waren er alleen christelijke predikanten binnen de Bundeswehr. De aanstelling van Balla, die in mei 2020 al werd goedgekeurd door de Duitse overheid, is een van de stappen die het Duitse leger diverser moeten maken.

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer noemde de aanstelling "een duidelijk teken tegen rechtsradicalisme, tegen antisemitisme in de Bundeswehr".

Het aantal antisemitische incidenten in Duitsland neemt toe, bleek vorig jaar. Ook het leger kampt met antisemitisme. Zo werd vorig jaar de Kommando Spezialkräfte van de Duitse strijdkrachten ingrijpend gereorganiseerd, nadat een rechts-extremistisch netwerk werd ontdekt in de elite-eenheid.

De aanstelling van een rabbijn moet ervoor zorgen dat het voor joden aantrekkelijker wordt om in het Duitse leger te dienen. Op dit moment is van ongeveer driehonderd soldaten bekend dat ze joods zijn. Maar omdat het niet verplicht is om de religieuze achtergrond op te geven, zijn dit er waarschijnlijk meer.

Uiteindelijk tien rabbijnen bij Duitse leger

"Van onze kant zullen we er alles aan doen om te laten zien dat de huidige Bundeswehr aan de goede kant van de wereldgeschiedenis staat en zich inzet voor vrijheid en democratie", zei Balla eerder in een interview met het katholieke legerpastoraat. Balla zegt te hopen dat het Duitse leger een plek wordt "waar veel mensen zich inzetten voor democratische waarden."

De 42-jarige Balla woont sinds 2002 in Duitsland en behaalde zijn rabbinale graad in 2009. Hij is sinds 2019 staatsrabbijn van de Duitse deelstaat Saksen. Het militaire rabbinaat begint naar verwachting in september met de werkzaamheden. Uiteindelijk moet het militaire rabbinaat bestaan uit een tiental rabbijnen.