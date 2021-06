In het Belgische Dilserbos is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de voortvluchtige Belgische militair Jürgen C., melden Belgische media. Hoewel het nog niet officieel is bevestigd, zeggen meerdere bronnen dat het wel degelijk om de vermiste beroepsmilitair gaat.

Van C. was sinds 17 mei niets meer vernomen. Een familielid trof na het vertrek van C. twee afscheidsbrieven aan, waarin hij onder meer dreigementen uitte richting de staat en virologen, onder wie Marc Van Ranst.

C. werd door de Belgische autoriteiten gezien als een "ernstig en zeer nabij gevaar". Hij ging zwaargewapend op pad, met onder meer een raketwerper.

De zwaarste wapens werden op 19 mei teruggevonden in zijn auto. Het voertuig stond geparkeerd bij een bos in zijn woonplaats Dilsen-Stokkem. Het nabijgelegen park Hoge Kempen werd daarna afgesloten, omdat het vermoeden bestond dat de militair zich in het natuurgebied ophield.

Tijdens de klopjacht op C. sloten onder meer enkele moskeeën in de Belgische provincie Limburg de deuren, evenals verschillende legerkazernes. Viroloog Van Ranst werd samen met zijn gezin ondergebracht op een veilige locatie.