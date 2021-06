Fransen mogen zondag in alle zeventien regio's en departementen naar de stembus om de regionale vertegenwoordigers te kiezen. De verkiezingen zijn drie maanden later dan gepland, vanwege de coronacrisis.

De sfeer rond de verkiezingen is gespannen, omdat over een jaar de presidentsverkiezingen worden gehouden. De rechts-populistische Marie Le Pen is in 2022 de belangrijkste tegenstander van president Emmanuel Macron. Voor haar partij Rassemblement national zou een regionale overwinning dit jaar een enorme opsteker zijn.

Macrons partij La République en Marche ! (LaREM) lijkt weinig kans te maken om te winnen bij de aanstaande regionale verkiezingen. Zijn partij heeft regionaal nog nauwelijks voet aan de grond gekregen en het ziet ernaar uit dat hij nergens een meerderheid gaat krijgen.

Bij regionale verkiezingen in Frankrijk zijn twee stemrondes. Als in de eerste ronde een partij geen meerderheid binnenhaalt, volgt een tweede ronde met alle partijen die minimaal 10 procent van de stemmen kregen.

Partijen kunnen in de tweede ronde samen een lijst vormen om zo meer stemmen te krijgen. Dit wordt vaak gedaan om te voorkomen dat de rechts-populisten de verkiezingen winnen, maar de stap is niet erg populair bij de achterban van de partijen.