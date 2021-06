John Bercow, de voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis namens de Conservatieve partij, is overgestapt naar de Labour-partij, meldt The Guardian. De voormalig politicus noemt de partij waarvoor hij tot 2019 tien jaar speaker was in gesprek met de krant "populistisch, nationalistisch en soms zelfs xenofoob".

De 58-jarige Bercow werd op zijn zeventiende lid van de 'Tories', de Conservatieve Partij van het Verenigd Koninkrijk. Hij zou zijn lidmaatschap van de Conservatieve Partij enkele weken geleden hebben verruild voor dat van Labour.

Volgens Bercow is lid worden van Labour de enige manier om de huidige regering onder leiding van premier Boris Johnson weg te krijgen. "Ik haal mijn motivatie uit mijn steun voor gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en internationalisme", licht Bercow toe. "Dat zijn de waarden van Labour."

Bercow heeft snoeiharde kritiek op Johnson. "Hij is een succesvol campagnevoerder maar een waardeloze bestuurder", aldus de voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis, die de Britse premier een gebrek aan visie verwijt.

Vooral tegen het einde van zijn periode als speaker joeg Bercow regelmatig partijgenoten tegen zich in het harnas. Die verweten hem hun pogingen tot een Brexit te komen te frustreren.