Het West-Afrikaanse Guinee is weer ebolavrij verklaard nadat in februari meerdere personen waren besmet en overleden aan het virus. Er zijn al 42 dagen geen nieuwe besmettingen meer geregistreerd, meldt het Rode Kruis zaterdag.

"Er zijn in totaal 23 ebolabesmettingen geweest, waarvan twaalf mensen zijn overleden. Ieder geval is er een te veel, maar we zijn als Rode Kruis blij dat het bij een relatief klein aantal is gebleven", zegt Naomi Nolt van de organisatie.

Ondanks dat er al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen zijn gemeld, blijft het land de komende drie maanden nog een verhoogde status van alertheid houden. "Bij eerdere uitbraken zagen we hoe snel ebola weer de kop op kan duiken. Alert blijven is belangrijk om een volgende ebola-uitbraak te voorkomen."

Het Rode Kruis zette in februari honderden hulpverleners in om het Afrikaanse land te helpen bij de aanpak van het zeer dodelijke virus. Bij de laatste grote epidemie in West-Afrika, die van 2013 tot 2016 duurde, eiste de ziekte in Guinee, Sierra Leone en Liberia meer dan elfduizend levens. Zo'n 40 tot 90 procent van alle geïnfecteerde personen overlijdt.

Eerste keer in vijf jaar tijd

Het was voor de eerste keer in vijf jaar tijd dat het virus weer opdook in Guinee. Om het virus snel in te dammen werd door het Rode Kruis en gezondheidsorganisatie WHO een vaccinatiecampagne opgezet. Gevreesd werd dat het virus ook weer massaal zou opduiken in buurlanden, zoals bij de laatste epidemie.

Het ebolavirus bleef deze keer beperkt tot Guinee en de Democratische Republiek Congo (DRC). In dat laatste land werden in februari ook meerdere ebolabesmettingen vastgesteld. In totaal raakten daar elf mensen besmet en op 3 mei werd het land weer ebolavrij verklaard.