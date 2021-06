Een bus met mijnwerkers is vrijdag in het zuiden van Peru van de weg geraakt en in een ravijn gestort. Daarbij zijn ten minste 27 doden gevallen en 13 mensen gewond geraakt.

Het voertuig was op weg van een mijn in de buurt van de archeologische stad Nazca naar de stad Arequipa. De bus raakte van de weg en viel ruim vierhonderd meter naar beneden. De Peruaanse autoriteiten denken dat de chauffeur mogelijk in slaap is gevallen.

De mijnwerkers waren al weken aan het werk en gingen naar huis om uit te rusten, aldus hun werkgever. De gewonden worden behandeld in het ziekenhuis van Nazca. Aanvankelijk werd gedacht dat alle doden mijnwerkers waren, maar later werd bekend dat ook de chauffeur van de bus is overleden.

Foto: NASCA Informa

Verkeersveiligheid

Het was het tweede grote verkeersongeval in tien dagen in Peru. In de regio La Libertad, vijfhonderd kilometer ten noorden van Lima, kwamen vorige week in totaal zeventien mensen om het leven toen ook daar een bus in een ravijn stortte.

De verkeersveiligheid in Peru heeft een slechte reputatie. Automobilisten rijden er vaak te hard en snelwegen zijn vaak bochtig. Bovendien moeten vrachtwagen- en buschauffeurs vaak lange tijd aan een stuk rijden en handhaaft de politie nauwelijks de verkeersregels.

Tussen januari en november 2020 werden ruim 3.526 verkeersongevallen geregistreerd op de Peruaanse wegen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Verkeer.