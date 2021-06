Het lichaam van de persoon die vrijdag in het Belgische Antwerpen om het leven kwam toen een bouwsteiger en een deel van een school in aanbouw instortten, is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.00 uur geborgen. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Er wordt al sinds vrijdag onafgebroken doorgezocht naar nog vijf vermiste slachtoffers.

Naast het dodelijke slachtoffer raakten twintig mensen gewond. Negen van hen zijn er ernstig aan toe, aldus de brandweer.

"De reddingswerken gaan nog steeds door. De containers met puin rijden af en aan. (..) Onze ploegen zoeken samen met de aannemer en Civiele Bescherming nog intensief verder naar de vijf andere slachtoffers", meldt de Antwerpse brandweer op Twitter.

Onder de vermisten bevinden zich volgens lokale media vier Portugese werknemers van een bouwbedrijf. Die stonden naar verluidt op de steiger toen het gebouw instortte. De Gazet van Antwerpen schrijft dat het er volgens de eerste informatie op lijkt dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.

De gewonden zijn bouwvakkers die in het gebouw aan het werk waren. De hulpdiensten moeten bij de zoektocht naar slachtoffers voorzichtig te werk gaan, omdat het gebouw nog erg instabiel is. Er worden ook reddingshonden ingezet om bedolven mensen op te sporen.

Omwonenden hoorden gegil

Een omwonende, die in een ziekenhuis werkt, zei dat ze veel gegil hoorde. "In pyjama ben ik naar beneden gelopen om te gaan helpen", vertelde ze de Gazet. De brandweer bracht gewonden volgens de vrouw naar een veld tussen de gebouwen.

Later bracht ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de rampplek. Ze sprak over een "vreselijk drama" en betuigde medeleven aan slachtoffers en hun naasten. "Ik ben hier ook om de hulpdiensten een hart onder de riem te steken tijdens de moeilijke zoektocht die nog uren zal duren."

De Belgische koning Filip heeft vrijdagavond gebeld met burgemeester Bart De Wever van Antwerpen. Hij betuigde medeleven aan de slachtoffers en hun familie, wenste de gewonden veel beterschap en dankte de hulpdiensten voor hun werk.