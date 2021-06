In Antwerpen is vrijdag een school in aanbouw deels ingestort, waardoor mensen onder puin bedolven zijn geraakt. De brandweer heeft een tiental personen gered en staat in contact met enkele personen die nog vastzitten.

De politie spreekt van minstens twintig gewonden, melden Belgische media. Enkele zouden er 'ernstig' aan toe zijn. "De situatie is er zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk", aldus de lokale brandweer.

Rond 14.45 werden de hulpdiensten opgeroepen wegens het ingestorte gebouw. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Op beelden is te zien dat een deel van de bovenverdieping van het gebouw naar beneden is gekomen. Ook is een grote stelling ingestort.

De school in aanbouw staat in Antwerpen Nieuw Zuid. De omgeving is voorlopig afgesloten voor verkeer, meldt de brandweer.