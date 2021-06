Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlogen, geweld en vervolging is vorig jaar voor het negende jaar op rij toegenomen tot bijna 82,4 miljoen. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met de 79,5 miljoen vluchtelingen in 2019, blijkt vrijdag uit een rapport van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Opvallend is dat het overgrote deel van de vluchtelingen slechts uit vijf landen kwamen: Syrië (7,7 miljoen), Venezuela (4 miljoen), Afghanistan (2,6 miljoen), Zuid-Soedan (2,2 miljoen) en Myanmar (1,1 miljoen). Inmiddels is ´1 procent van de totale wereldbevolking ontheemd en is het aantal vluchtelingen sinds 2011 verdubbeld.

Door de pandemie en de ingestelde coronamaatregelen, waarbij meer dan 160 landen besloten hun grenzen te sluiten, was het voor veel vluchtelingen lastig om een nieuw (tijdelijk) onderkomen te vinden. Bijna honderd van die landen maakten geen uitzondering voor mensen die op de vlucht waren geslagen. "Deze cijfers geven aan dat, ondanks de pandemie en de oproepen tot een wereldwijd staakt-het-vuren, conflicten mensen van huis en haard bleven verjagen", schrijft de UNHCR.

Door het coronavirus werden bovendien nauwelijks vluchtelingen in een ander veilig land opgevangen: 34.400. Dat is het kleinste aantal in ruim twintig jaar, aldus het Global Trends-rapport.

Meeste mensen vluchten binnen eigen land

Meer dan de helft van de wereldwijde vluchtelingen is binnen de eigen grenzen op de vlucht geslagen voor geweld en crises. In Colombia, Ethiopië, Soedan, de Sahel, Mozambique, Jemen en Afghanistan steeg het aantal mensen dat bescherming zocht met meer dan 2,3 miljoen.

Opvallend is dat Colombia ook in het rijtje staat van landen die de meeste vluchtelingen opvingen: ruim 1,7 miljoen. Dat komt vrijwel volledig door vluchtelingen uit buurland Venezuela, dat al jaren in een diepe economische crisis zit.

Turkije (3,7 miljoen vluchtelingen), Pakistan (1,4 miljoen) en Oeganda (1,4 miljoen) vingen wereldwijd de meeste vluchtelingen op. Binnen de Europese Unie is Duitsland koploper: 1,2 miljoen opgevangen vluchtelingen.