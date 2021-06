Na 2,5 weken strenge lockdown krijgen Surinamers vanaf zaterdag weer wat meer ademruimte. Er blijft weliswaar gedurende de hele week een avondklok van 18.00 uur tot 6.00 uur gelden en ook zondag blijft een lockdowndag, maar de rest van de week is er overdag geen sprake meer van een lockdown. De nieuwe regels gelden vanaf zaterdag tot en met 5 juli.

Hoewel het aantal besmettingen met 283 nieuwe gevallen nog groot is, heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid toch goede hoop dat de daling zich de komende weken zal doorzetten.

Het zogenoemde reproductiegetal is al gedaald naar 0,9. Dit betekent dat de kans op het doorgeven van een besmetting minder groot is geworden, zegt hij tegen het ANP. Een reproductiegetal van 0,90 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 90 anderen besmetten en de epidemie dus langzaam kan uitdoven.

Nu de situatie verbetert en steeds meer mensen zich laten vaccineren, is de strenge lockdown ook minder noodzakelijk, stelt de minister. Hij vindt het ook belangrijk dat het bedrijfsleven meer kan verdienen. Het aantal gevaccineerden loopt inmiddels tegen de 130.000, dat is meer dan een kwart van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor vaccinatie.

Er kwam de laatste dagen steeds meer kritiek op de strenge lockdown. Surinamers mochten voorheen alleen over straat op maandag, woensdag en vrijdag. De minister verwacht dat de drukte in winkels afneemt na het loslaten van het uitgaansverbod op dinsdag, donderdag en zaterdag. Daardoor moet ook de kans kleiner worden dat mensen elkaar daar besmetten.