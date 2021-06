Door een aantal aanpassingen in het vaccinatieproces kan Suriname sneller gaan vaccineren tegen COVID-19. De hoop is dat de versnelde vaccinatieprocedure het coronavirus onder de duim kan krijgen. Eind vorige maand werd in Suriname code zwart afgegeven, omdat de intensive cares overstroomden met coronapatiënten.

In de nieuwe procedure wordt geen bloeddruk meer gemeten. Daarnaast worden gerichter vragen gesteld aan mensen die zich laten vaccineren en de wachttijd na vaccinatie is teruggebracht tot een kwartier.

Volgens Rakesh Sukul, de directeur van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, blijkt uit de prikresultaten van afgelopen week duidelijk dat het tempo er nu in zit. Het vaccineren gaat anderhalf keer sneller dan in de afgelopen maanden.

Desondanks is het aantal prikken niet met datzelfde getal toegenomen. Dat komt doordat Surinamers inmiddels weten dat schaarste geen probleem zal vormen. Nederland stuurt namelijk binnenkort 500.000 tot 750.000 vaccindoses naar Suriname. Daardoor is er minder haast bij het prikken.

Naast vaccins stuurde Nederland ook een delegatie van artsen en verpleegkundigen naar het land om hun Surinaamse collega's te ondersteunen. Zij zullen daar in ieder geval blijven totdat het aantal ziekenhuisopnames terug is op het normale niveau. Marc Sprenger, een van de artsen die vorige week in Suriname was, bedacht het plan voor het snellere vaccinatieproces.