Donderdag begint het proces tegen een 58-jarige Nederlander die door de Duitse politie als een sekteleider wordt beschouwd. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen, verkrachting, geweld en vrijheidsberoving. Hem hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

De Nederlander werd eind oktober aangehouden na een politie-inval in het voormalige klooster Graefenthal in het Duitse Asperden, net over de grens bij Nijmegen.

Hij wordt ervan verdacht een vrouw veertien jaar lang stelselmatig te hebben misbruikt. Dit begon toen zij nog een kind was. Bovendien wordt hij beschuldigd van vrijheidsberoving van de inmiddels 25-jarige vrouw, met wie hij naar verluidt ook trouwde.

De man is voorganger in de Orde der Transformanten, een nieuwe religieuze beweging die rond 2003 is opgericht en gehuisvest was in het Brabantse Hoeven. Daar werden de eerste meldingen over vermeend kindermisbruik gedaan.

Later werd de orde gehuisvest in het voormalig klooster in Asperden. De man zou daar als leider van een gemeenschap optreden en zichzelf een profeet noemen. Voor zijn proces zijn tien zittingsdagen uitgetrokken. In een later stadium zal het slachtoffer worden opgeroepen als getuige.

Politie deed meerdere invallen in het klooster

Bij de inval in oktober werd de vrouw door de politie ondergebracht op een geheim adres. Volgens een woordvoerder van de orde ging dat onder protest van haar kant.

Rond die tijd woonden er 54 volgelingen in het klooster, onder wie tien kinderen. Volgens justitie vormden zij een geloofsgemeenschap die ook als sekte gezien kon worden. De meesten van hen zijn inmiddels vertrokken. Volgens de woordvoerder van de gemeenschap komt dat doordat het klooster vanwege de coronacrisis is gesloten als evenementenlocatie.

In december deed de Duitse politie wederom een inval in het klooster om bewijsmiddelen te verzamelen. Daarbij werden onder meer een laptop, USB-sticks en andere gegevensdragers in beslag genomen. Ook het paspoort van het 25-jarige slachtoffer werd toen meegenomen.