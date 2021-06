Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht, wordt een nationale feestdag. In navolging van de Senaat heeft ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden woensdag ingestemd met een wetsvoorstel daarvoor. Het is voor het eerst sinds 1983 dat er in de Verenigde Staten een officiële feestdag bij komt.

Een grote meerderheid van 415 afgevaardigden stemden voor het wetsvoorstel, 14 afgevaardigden stemden tegen. Zodra president Joe Biden het wetsvoorstel ondertekent wordt 19 juni officieel een feestdag, en daarmee ook een vrije dag voor werknemers in de VS. Op die datum in 1865 werden de laatste slaven in de VS bevrijd in Galveston in de staat Texas.

Texas was in 1980 de eerste Amerikaanse staat die 19 juni als feestdag erkende. Ook de meeste andere staten en Washington erkennen Juneteenth al langer als feestdag. De laatste keer dat er een nationale feestdag bij kwam, was in 1983. Toen werd Martin Luther Kingdag tot officiële feestdag uitgeroepen ter ere van de in 1968 vermoorde dominee en activist Martin Luther King.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld in mei vorig jaar, en de Black Lives Matter-protesten die daarop volgden, staan steeds meer Amerikanen achter het voorstel om van 19 juni een nationale feestdag te maken.