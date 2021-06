Vijf leidinggevenden van de Hongkongse prodemocratische krant Apply Daily zijn donderdag gearresteerd door de politie. De autoriteiten zeggen dat het om vier mannen en een vrouw van tussen de 47 en 63 gaat en dat zij zijn opgepakt vanwege een vermoeden van buitenlandse inmenging, waarbij de nationale veiligheid in gevaar zou zijn.

Onder meer hoofdredacteur Ryan Law zou zijn gearresteerd. Volgens de krant vielen ongeveer honderd agenten rond 7.30 uur lokale tijd het hoofdkantoor binnen. Het is de tweede politie-inval in een jaar bij de krant.

In april werd de 73-jarige eigenaar van de krant, de Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai, schuldig bevonden aan het organiseren van een samenkomst zonder toestemming van de autoriteiten tijdens een van de protesten voor democratie in 2019. Lai geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong.

Bij die protesten werden meer dan 10.000 mensen opgepakt. Ongeveer een kwart van hen is veroordeeld. De belangrijkste kopstukken van de prodemocratische beweging zitten vast of zijn naar het buitenland gevlucht.

De protestgolf kwam ten einde door een omstreden veiligheidswet die Peking in Hongkong heeft ingevoerd. Die is officieel in het leven geroepen om afscheiding van China verboden te maken, maar wordt in de praktijk ingezet om critici van Peking de mond te snoeren.