De metroramp in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad, waarbij vorige maand 26 doden vielen, is te wijten aan constructiefouten. Tijdens het bouwen van het spoor hoog boven de grond is er bijvoorbeeld onvoldoende of slecht gelast en zijn er verschillende soorten beton gemengd, melden Mexicaanse media op basis van een onderzoeksrapport. Ook ontbraken er bouten in meerdere balken.

Volgens het Noorse bureau dat het onderzoek uitvoert voor Mexico-stad, gaat het nog niet om de definitieve uitkomst. Desondanks heeft de stad besloten de desbetreffende metrolijn al te gaan versterken. De lijn werd door zorgen over de veiligheid al voor de ramp dagelijks geïnspecteerd.

Een metrostel zakte op 5 mei door een spoorbrug en stortte naar beneden. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. Vlak na het ongeval verwezen media naar corruptie en tijdsdruk bij de bouw als oorzaak van de ramp. De lokale bevolking zou zich al langere tijd zorgen hebben gemaakt over de veiligheid van het bouwwerk. Buitenlandminister Marcelo Ebrard, die Mexico-Stad leidde toen het viaduct werd gebouwd, beloofde daarop zijn medewerking aan het onderzoek.