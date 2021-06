De Europese Unie zal Belarus maandag nieuwe sancties opleggen. Daar gaat demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) van uit. Het gaat om strafmaatregelen tegen personen en bedrijven, zei ze woensdag tegen de Tweede Kamer, die ongeduldig op actie wacht.

Het gaat onder meer om sancties voor de arrestatie van een dissident nadat zijn passerende vliegtuig was gedwongen te landen in Minsk. Journalist Roman Protasevich en zijn partner werden toen uit het vliegtuig van Ryanair gehaald door autoriteiten van Belarus.

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben woensdag overeenstemming bereikt over de sancties, meldden ook bronnen in Brussel. Het gaat om een vierde pakket strafmaatregelen tegen het bewind van president Alexander Lukashenko. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen maandag akkoord gaan.

Volgens internationale persbureaus mogen zeven Belarussen die betrokken zijn bij de luchtvaart straks de EU niet langer in. Ook kunnen ze niet meer bij eventueel in de EU gestald geld. Ruim zeventig andere functionarissen krijgen dezelfde strafmaatregelen opgelegd.

De drie voorgaande sanctiepakketten sorteren vooralsnog geen zichtbaar effect in Belarus. "We willen een democratisch proces zien. Daarbij hoort vrijlating van gevangenen en een aantal andere concrete maatregelen", zei Kaag. Ze is hier echter niet optimistisch over.

Als dit nieuwe pakket niet helpt, is het kabinet voorstander van nieuwe stappen tegen Belarus. Er wordt in Brussel tussen de lidstaten ook nog gesproken over economische sancties tegen sectoren, bijvoorbeeld tegen de voor Belarus belangrijke kunstmest- en olie-industrie. Omdat Belarus naar de Europese rechter kan stappen, moet de EU kunnen uitleggen dat die sancties terecht zijn. Dat vergt veel werk en er is nog geen akkoord over.

Het is niet goed voor de geloofwaardigheid van de EU dat een besluit over de sancties zo lang op zich laat wachten, vinden veel partijen in de Kamer. "Hoogste tijd", verklaarde Kati Piri (PvdA). "Het heeft lang genoeg geduurd", zei Agnes Mulder van het CDA.