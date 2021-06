De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben hun eerste topontmoeting beëindigd. Ze spraken bijna twee uur onderling in een villa in het Zwitserse Genève. Poetin heeft de gesprekken met Biden constructief genoemd. Washington en Moskou sturen hun ambassadeurs weer terug naar elkaars hoofdsteden, zo zei de Russische president.

In april was John Sullivan, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, op aanraden van de Russische regering vertrokken. Dat gebeurde enkele dagen nadat de Verenigde Staten Rusland formeel verantwoordelijk hadden verklaard voor pogingen tot beïnvloeding van de presidentsverkiezingen van afgelopen jaar, alsook voor de grote hack op Amerikaanse ministeries via softwarebedrijf SolarWinds.

Daarop kondigde Biden sancties aan, waaronder het uitzetten van Russische diplomaten. Poetin verwierp de aantijgingen over Russische cyberaanvallen op de VS. Volgens hem hebben de Russische autoriteiten daar niets mee te maken.

Mede hierdoor waren de spanningen tussen Washington en Moskou in de aanloop naar de topontmoeting hoog opgelopen. De verwachtingen over de resultaten van de top waren dan ook niet hooggespannen. Zowel het Witte Huis als het Kremlin had voor de ontmoeting de verwachtingen getemperd. Ze zeiden niet vooruit te willen lopen op mogelijke doorbraken.

Na de gesprekken tussen Biden en Poetin volgden besprekingen in een grotere ronde, die ongeveer net zo lang duurden en iets na 17.00 uur werden afgerond, aldus een functionaris van het Witte Huis.