De voormalige topadviseur Dominic Cummings heeft de Britse premier Boris Johnson opnieuw in verlegenheid gebracht. Volgens Britse media heeft hij informatie uit een WhatsApp-gesprek met zijn voormalige baas gelekt. Die zou zijn minister van Volksgezondheid begin vorig jaar hebben omschreven als "totally fucking hopeless": een hopeloos figuur.

Cummings gold voorheen als de rechterhand van Johnson, maar vertrok vorig jaar naar verluidt met slaande deuren. Hij ontpopte zich daarna als een uitgesproken criticus van de regering en deinst er niet voor terug gevoelige informatie wereldkundig te maken. Hij probeert zijn ex-baas af te schilderen als een onbetrouwbare charlatan en zegt door informatie te lekken "leugens" van de regering te willen ontkrachten.

De ex-adviseur betoogt onder meer dat de regering een puinhoop heeft gemaakt van het coronabeleid. Dit keer moet vooral minister van Volksgezondheid Matt Hancock het ontgelden. In het gelekte gesprek, kennelijk met de premier, klaagt Cummings dat het Hancock niet lukt toezeggingen na te komen over het opvoeren van de testcapaciteit. Johnson laat er daarna geen misverstand over bestaan daar niet over te spreken te zijn.

De premier lijkt in een ander gesprek te bevestigen dat de situatie rond de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, "rampzalig" is. Daar worstelden veel landen mee aan het begin van de pandemie. Johnson oppert dat Hancock van het dossier gehaald kan worden en stelt even later de vraag: "Wat moeten we in godsnaam doen?"

Woordvoerder Johnson wil authenticiteit niet bevestigen

Het kantoor van de premier wil niet bevestigen dat de berichten van Cummings authentiek zijn. "Ik ga niet reageren op iedere beschuldiging", aldus de woordvoerder van Johnson.

Cummings haalde vorige maand ook al uit naar Hancock. Hij verklaarde tegenover een parlementscommissie dat de minister "ongelofelijk incompetent" is en "voor vijftien tot twintig dingen" ontslagen had moeten worden. Hancock verdedigde zich later tijdens een hoorzitting en noemde het daar volgens Britse media "veelzeggend" dat Cummings niet met bewijs was gekomen om zijn kritiek te onderbouwen.