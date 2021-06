De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoeten elkaar woensdag voor het eerst in hun rol als staatshoofden. Dit moet je weten over de beladen ontmoeting.

De top vindt plaats in de Zwitserse stad Genève, in Villa La Grange aan het Meer van Genève om precies te zijn. De Zwitserse president Guy Parmelin treedt op als gastheer en ontvangt er eerst Poetin en vervolgens Biden.

De keuze voor Zwitserland is niet geheel toevallig. Het land heeft een reputatie op het gebied van neutraliteit, is bijvoorbeeld geen lid van de NAVO of de Europese Unie en hoort pas sinds 2002 bij de Verenigde Naties.

De top begint rond 13.00 uur en gaat uren duren. Zowel de Amerikanen als de Russen denken dat de ontmoeting minstens vier uur in beslag zal nemen, hoewel er geen eindtijdstip is afgesproken.

Na afloop zullen er geen persconferenties gehouden worden, al zullen beide president naar verwachting individueel nog wel een toelichting geven.

De top vindt plaats op initiatief van de VS en is erop gericht de banden met Rusland aan te halen. De twee landen liggen al langer met elkaar overhoop over verschillende kwesties. Poetin zei onlangs dat de betrekkingen sinds de komst van Biden een dieptepunt hebben bereikt.

Biden en Poetin zijn niet alleen. In het kielzog van de presidenten zijn er uiteraard ook officials en medewerkers, zoals tolken, aanwezig. Onder anderen de ministers van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (VS) en Sergey Lavrov (Rusland) zijn afgereisd naar Genève.

Naar verluidt komt er wel een moment dat Biden en Poetin elkaar persoonlijk spreken, zonder dat hun ministers erbij zijn.

Er staan flink wat heikele gespreksonderwerpen op de agenda. Naast de mogelijke hernieuwde uitwisseling van de ambassadeurs, wordt in Genève onder meer gesproken over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vervolging van politieke tegenstanders en journalisten in Rusland, wederzijdse nucleaire bewapening, en de zogenoemde conflicts of interest in onder meer Syrië, Oekraïne en Belarus.

Mensenrechten kunnen ter tafel komen, maar er zal volgens Zwitserse media niet gesproken worden over specifieke personen, zoals de Russische oppositieleider Alexei Navalny.

Er worden geen grote doorbraken verwacht. In de aanloop naar de top werden de verwachtingen door beide partijen getemperd. Zo zei Biden vooral te willen voorkomen dat de relatie met Rusland verder verslechtert.

Voor Poetin is de ontmoeting op zich al een overwinning. De Russische president kan zich zo met name in eigen land presenteren als gelijkwaardig aan zijn Amerikaanse tegenhanger en zal de ontmoeting vooral benutten om te onderstrepen dat Rusland nog steeds een grootmacht is, die thuishoort aan de internationale onderhandelingstafels.

Het is de laatste stop van Biden op zijn Europese toer. De Amerikaanse president is sinds vorige week in Europa en was tot nu toe bij een G7-top in het Engelse Cornwall en een NAVO-top in Brussel. In de Belgische hoofdstad sprak hij ook met de leiders van de EU. Na de ontmoeting met Poetin keert Biden terug naar de VS.