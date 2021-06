MacKenzie Scott, de ex-vrouw van Amazon-topman Jeff Bezos, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2,7 miljard dollar (ruim 2,2 miljard euro) gedoneerd. Zij gaf geld aan 286 organisaties die zich inzetten voor een inclusieve samenleving, de kunstsector en beter onderwijs.

Tijdens de coronapandemie gaf Scott al 4 miljard dollar weg aan voedselbanken en andere noodfondsen in de Verenigde Staten om "noodlijdende Amerikanen" te helpen.

In een blogpost schrijft Scott dat zij met de nieuwe gift "personen die over het hoofd gezien worden" wil helpen.

Scott werd in 2019 in één klap de op twee na rijkste vrouw ter wereld. Bij haar scheiding van Bezos kreeg zij 4 procent van de aandelen van Amazon, destijds goed voor zo'n 31,2 miljard euro. Scott hielp Bezos toen hij het bedrijf oprichtte.

Na de scheiding maakte Scott bekend dat zij de helft van haar toenmalige vermogen wilde doneren. Dat kwam toen uit op zo'n 16,5 miljard euro. Het was niet voor het eerst dat een miljardair toezegde een dergelijk bedrag weg te geven. De actie om de helft van een fortuin weg te geven, werd in 2010 in het leven geroepen door de Amerikaanse topbelegger Warren Buffett en Microsoft-oprichter Bill Gates.

In het afgelopen jaar zou haar vermogen met 23,6 miljard dollar zijn gestegen tot ruim 60 miljard dollar, meldde BBC News eerder. Scott schrijft dat zij nog steeds vastbesloten is om haar vermogen te delen met goede doelen.