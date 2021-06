Zeker 36 mensen zijn dinsdagmiddag (lokale tijd) gewond geraakt bij een aanslag op een legerbasis van de 30ste brigade in de Colombiaanse stad Cúcuta, vlak bij de Venezolaanse grens. Mogelijk was er sprake van meerdere autobommen, schrijft El Tiempo. Drie mensen zouden er slecht aan toe zijn.

Rond 16.00 uur gingen ten minste twee bommen kort na elkaar af bij de ingang van het inlichtingencommando. Meerdere gebouwen raakten door de explosies zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit.

Op beelden is te zien dat er op het moment van de aanslagen ook Amerikaanse militairen op de basis aanwezig waren. Zij zijn in het land om de Colombianen te ondersteunen bij hun strijd tegen drugs. Het is niet bekend of er ook Amerikanen onder de gewonden zijn.

De Colombiaanse president Iván Duque heeft de aanslag op de legerbasis afgekeurd en defensieminister Diego Molano opgedragen een onderzoek te starten.

Ondanks dat in 2016 een vredesovereenkomst tussen de Colombiaanse regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) werd gesloten, heeft het land nog altijd veel te maken met geweld door drugskartels en paramilitairen.

Cúcuta is een strategisch gelegen stad voor drugssmokkel tussen Venezuela en Colombia. De regio behoorde in het verleden tot het territorium van de FARC, maar inmiddels zijn er andere paramilitaire groepen actief. Het Colombiaanse leger vecht er onder meer tegen de guerrillabeweging ELN en overgestapte FARC-strijders. Ook zijn er verschillende drugsbendes actief.