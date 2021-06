Israël heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een luchtaanval uitgevoerd op de Gazastrook. Het Israëlische leger bevestigde de aanval, nadat Hamas beweerde dat een vliegtuig een Palestijns trainingskamp zou hebben aangevallen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Israëlisch-Palestijns conflict

Het gaat om de eerste aanval vanuit Israël sinds vorige maand een wapenstilstand werd afgesproken na elf dagen van aanvallen over en weer. De aanval zou een reactie zijn op de 'brandballonnen' die dinsdag vanuit de Gazastrook werden opgelaten.

Getuigen melden aan persbureaus Reuters en AFP dat meerdere explosies te horen zijn geweest in Gaza.

In een verklaring stelt het Israëlische leger dat het "klaar is voor alle mogelijke scenario's, inclusief nieuwe gevechten naar aanleiding van voortdurende terroristische acties vanuit Gaza."

Vlaggenmars

De onrust in Israël en de Palestijnse Gebieden nam de afgelopen dagen weer toe in de aanloop naar een omstreden mars van nationalistische Israëliërs die dinsdag plaatsvond in Jeruzalem. Zeventien Palestijnen werden aangehouden.

Veel Palestijnse organisaties zagen de 'vlaggenmars' als een provocatie en hadden opgeroepen tot een "dag van woede". Er vielen volgens Palestijnse hulpverleners minstens 27 gewonden bij confrontaties tussen Palestijnse betogers en de politie.

Voor aanvang van de mars waren enkele 'brandballonnen' opgelaten vanuit de Gazastrook. Daardoor brak brand uit bij Israëlische gemeenschappen in de buurt van die enclave aan de kust.