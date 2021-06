Bij een omstreden mars door Jeruzalem van nationalistische Israëliërs zijn dinsdag zeventien Palestijnen aangehouden. Veel Palestijnse organisaties zagen de vlaggenmars als een provocatie en hadden opgeroepen tot een "dag van woede". Er vielen volgens Palestijnse hulpverleners minstens 27 gewonden bij confrontaties tussen Palestijnse betogers en de politie, die de route wilde vrijmaken.

De mars ging vanwege de onrust gepaard met zware veiligheidsmaatregelen, met oproerpolitie en agenten te paard paraat langs de route. Het grootschalige geweld waarvoor velen vreesden bleef uit.

Aan de mars deden ongeveer vijfduizend mensen mee. Ze droegen blauw-witte Israëlische vlaggen en zongen liederen van de kolonistenbeweging. De nationalisten vierden met hun mars dat Israël in 1967 heel Jeruzalem in handen kreeg.

Yair Lapid, voormalig oppositieleider en sinds begin deze week minister van Buitenlandse Zaken, veroordeelde slogans als 'Dood aan de Arabieren', die sommige deelnemers scandeerden. Dat is in ieder geval niet wat de Israëlische vlag symboliseert, twitterde hij.

Ballonnen met brandbommen opgelaten vanuit Gazastrook

Voor aanvang van de mars waren enkele 'brandballonnen' opgelaten vanuit de Gazastrook. Daardoor brak brand uit bij Israëlische gemeenschappen in de buurt van die enclave aan de kust. Bij het ondergaan van de zon waren er geen raketten afgevuurd.

Palestijnen hebben in het verleden ook ballonnen gebruikt om Israël aan te vallen. Die ballonnen worden gevuld met helium en er worden brandbommen aan gehangen. De ballonnen worden door de wind richting Israël gevoerd. Dergelijke incidenten stopten nadat vorige maand een wapenstilstand was gesloten. Daarmee kwam een einde aan een bloedig conflict van elf dagen tussen Israël en militante groepen in de Gazastrook.

De spanning door de mars werd ook buiten Israël met bezorgdheid gevolgd. Onrust in Jeruzalem leidde vorige maand tot het oplaaien van het geweld tussen Israël en Hamas. VN-gezant Tor Wennesland had beide partijen gevraagd zich verantwoordelijk te gedragen en te voorkomen dat de situatie weer escaleert.