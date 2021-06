Het hooggerechtshof van Slowakije heeft een streep gezet door de vrijspraak van een rijke zakenman die achter de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn vriendin zou zitten. Marián Kocner werd vorig jaar vrijgesproken, waarop het openbaar ministerie beroep aantekende. Er komt een nieuw proces omdat er volgens het hof fouten zijn gemaakt tijdens de rechtszaak.

De lagere rechter had geconcludeerd dat er geen bewijs is dat de miljonair en een medeverdachte betrokken waren bij de spraakmakende moordzaak die leidde tot het aftreden van premier Robert Fico. Op de vrijspraak volgden massale straatprotesten tegen corruptie in regeringskringen. Ook justitie toonde zich ontevreden. De miljonair wilde volgens de aanklagers wraak nemen omdat Kuciak kritische berichten over hem had geschreven.

Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnírová werden in 2018 omgebracht in hun huis. De dader, oud-militair Miroslav Marcek, is veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor de moorden. Een tussenpersoon moest vijftien jaar de gevangenis in.

De 58-jarige Kocner heeft altijd beweerd niets met de moorden te maken te hebben. Hij zit een celstraf van negentien jaar uit wegens fraude.