Een Spanjaard die delen van zijn moeder heeft opgegeten is dinsdag veroordeeld tot vijftien jaar en vijf maanden cel. De rechtbank in Madrid acht de man schuldig aan het wurgen van zijn moeder en het opeten van het in stukken gesneden lichaam. Een politieagent zei tijdens het proces dat de verdachte bij zijn arrestatie vertelde dat hij wat delen rauw had gegeten, andere had gekookt en ook aan zijn hond had gevoerd.

De dader kreeg de bijnaam 'de kannibaal van Ventas', verwijzend naar de wijk in de Spaanse hoofdstad waar de politie de overblijfselen had ontdekt in het appartement van moeder en zoon. Volgens de rechters was de veroordeelde niet psychisch verward toen hij toesloeg. Daarom moet hij naar de gevangenis.

Hij zou wel drugsproblemen hebben gehad. De vijf maanden straf zijn specifiek voor lijkschennis. Ook moet de man een schadevergoeding van 60.000 euro betalen aan zijn broer.

Begin 2019 had de dader ruzie met zijn 69-jarige moeder. Nadat hij haar had gewurgd, begon hij met een zaag en twee keukenmessen het lijk in stukken te delen "om het te laten verdwijnen", verklaarde de aanklager. De verdachte at af en toe van de overblijfselen en bewaarde andere stukken in plastic doosjes in het appartement en in de koelkast. Andere stukken had hij in vuilniszakken gedaan en weggegooid.