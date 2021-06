Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen die jongeren onder de achttien moet 'beschermen' tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Dat betekent in de praktijk dat onderwijs over die onderwerpen in de ban wordt gedaan. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de wetgeving, die ze vergelijken met het Russische verbod op 'homopropaganda'.

In de wet staat dat materiaal dat "afwijking van de genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot" niet aan jongeren mag worden getoond.

Dat heeft ook gevolgen buiten het klaslokaal. Zo mogen sommige boeken straks niet meer uitgegeven worden. Ook kunnen populaire films als Bridget Jones's Diary en Billy Elliot volgens een televisiezender alleen laat op de avond getoond worden en moeten die worden voorzien van de mededeling dat ze niet geschikt zijn voor jongeren.

Het voorstel werd ondanks de kritiek moeiteloos aangenomen door het parlement, dat wordt gedomineerd door de conservatieve partij Fidesz van premier Viktor Orbán. 157 parlementariërs stemden voor de wet. Er was slechts één tegenstem. Meerdere oppositiepartijen hadden al laten weten de stemming te boycotten.

De regering ziet de wetgeving als een manier om kinderen te beschermen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er demonstreerden maandag duizenden mensen buiten het parlementsgebouw.

De regering van Orbán voert al langer beleid tegen lhbti's. Zo mogen koppels van hetzelfde geslacht sinds december vorig jaar geen kinderen meer adopteren.