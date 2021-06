Joe Biden spreekt deze week voor het eerst als Amerikaanse president met Europese leiders. Hoe verloopt de vuurdoop in Europa voor Biden, en is hij klaar voor de confrontatie met de Russische president Vladimir Poetin op woensdag?

Demissionair premier Mark Rutte antwoordde maandag tijdens de NAVO-top in Brussel diplomatiek maar veelzeggend op de vraag wat het verschil is tussen Biden en diens voorganger Donald Trump. Rutte stelde met een glimlach dat samenwerken met Biden vooral natuurlijker gaat dan met Trump. "Het is wat minder gênant."

Bidens Europese toer is vooral een diplomatieke poging om de banden met zijn Europese bondgenoten aan te halen, nadat de verstandhouding onder Trump op zijn zachtst gezegd turbulent was geworden.

De joviale Biden is voor veel Europese leiders "een verademing", zoals de Britse premier Boris Johnson het verwoordde. Het is voor Europa een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de starre, onberekenbare en soms regelrecht vijandige houding die Trump vaak aannam tijdens bijeenkomsten.

Waar Trump openlijk het nut van de NAVO in twijfel trok tijdens zijn termijn en eiste dat Europese landen meer geld gingen bijdragen, benadrukte Biden in Brussel de afgelopen dagen hoe belangrijk de verdragsorganisatie is voor zowel de VS als Europa. Dinsdag sprak Biden in de Belgische hoofdstad met de leiders van de Europese Unie over onder meer de coronapandemie, klimaatverandering en kwesties rondom veiligheid.

Biden is dus nadrukkelijk op zoek naar samenwerking, maar dat betekent niet dat Europese leiders de VS weer zien als een volledig betrouwbare bondgenoot op de langere termijn. Het lijkt waarschijnlijk dat Bidens Democraten hun dunne parlementaire meerderheden zullen verliezen in 2022. Een terugkeer naar een meer autoritaire Republikeinse president in 2024, hetzij Trump of een spirituele opvolger, is verre van uitgesloten.

De leiders van de NAVO-leden poseren voor een gezamenlijke foto tijdens de top in Brussel. De leiders van de NAVO-leden poseren voor een gezamenlijke foto tijdens de top in Brussel. Foto: AFP

Biden moet nieuw 'Helsinki-debacle' voor VS voorkomen

Biden heeft met de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vervolging van politieke tegenstanders en journalisten in Rusland, wederzijdse nucleaire bewapening, en de zogenoemde 'conflicts of interest' in onder meer Syrië, Oekraïne en Belarus flink wat appels te schillen met Poetin. Bovenal gaat het echter over de relatie tussen beide grootmachten en traditionele aartsrivalen, die volgens Poetin slechter is dan hij in jaren is geweest.

Wanneer Biden en Poetin elkaar woensdag in Genève ontmoeten, is dat de eerste keer dat een Amerikaanse president met zijn Russische ambtgenoot spreekt sinds Donald Trump en Poetin elkaar in juli 2018 spraken in Helsinki.

De ontmoeting in de Finse hoofdstad werd door veel Amerikanen beschouwd als een debacle, waarbij Trump zich liet inpakken door Poetin. In de afsluitende gezamenlijke persconferentie leek Trump op veel punten partij te kiezen voor Poetin, tegen de lezing van zijn eigen adviseurs in.

Zo stelde Trump te geloven dat de Russen zich niet bemoeiden met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, hoewel Amerikaanse inlichtingendiensten in meerdere rapporten hadden geconcludeerd van wel. Na een storm van kritiek in eigen land beweerde Trump een dag later dat zijn woorden verkeerd begrepen waren. Het was echter genoeg om in ieder geval de indruk te wekken dat Poetin de ontmoeting 'gewonnen' had.

Is Biden klaar voor de confrontatie met Poetin?

Trump liet in de aanloop naar de ontmoeting tussen Biden en Poetin ook van zich horen, door Biden op te roepen "niet in slaap te vallen" tijdens het gesprek. De oud-president verwees daarmee naar zijn vaste bijnaam voor Biden: 'Sleepy Joe' (Slaperige Joe), waarmee hij de Democraat wil wegzetten als iemand die niet goed oplet en weinig energie heeft.

Mede daarom was Biden maandag een stuk terughoudender over Poetin dan in maart, toen hij in een interview de Russische president nog een "moordenaar" noemde vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hij noemde Poetin ditmaal een "waardige tegenstander".

Wel waarschuwde de Amerikaanse president dat de relatie met Rusland mogelijk onherstelbaar beschadigd raakt als Navalny omkomt in het strafkamp waar hij momenteel een celstraf van 2,5 jaar uitzit wegens fraude.

Poetin zelf beseft ondertussen dat hij te maken krijgt met een minder impulsieve Amerikaanse president dan Trump, die daardoor moeilijker te manipuleren is en zich bovendien beduidend minder verzoenend zal opstellen. De Russische staatsleider pookte het vuurtje afgelopen week alvast op door te zeggen dat Biden "radicaal anders" is dan de "kleurrijke en extreem getalenteerde" Trump. Ook stelde hij niet te kunnen garanderen dat Navalny het strafkamp overleeft.

China, China, China

Rusland mag de internationale gemoederen regelmatig bezighouden, maar voor de regering-Biden is het niet de grootste prioriteit op buitenlandgebied. Dat is China. Onder aansporing van de Amerikanen liet de NAVO deze week weten dat de Aziatische reus de grootste "systematische bedreiging" voor het bondgenootschap vormt.

De verwachtingen voor de ontmoeting tussen Biden en Putin in Genève zijn dan ook laaggespannen. Voor de Amerikaanse president zal die vooral dienen om de bondgenoten te laten zien dat de 'America first'-strategie van Trump verleden tijd is. Zijn Russische tegenstrever zal de ontmoeting vooral benutten om te onderstrepen dat Rusland nog steeds een grootmacht is, die thuishoort aan de internationale onderhandelingstafels.