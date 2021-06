Voordat Oekraïne kan toetreden tot de NAVO, moet het land zich nog meer inspannen om de corruptie aan te pakken. Dat heeft president Joe Biden maandag gezegd na afloop van de NAVO-top in Brussel.

Volgens Biden voldoet Oekraïne momenteel nog niet aan alle criteria om lid te worden van de alliantie, maar staat het land er niet alleen voor. "We zullen er alles aan doen om het land te helpen in zijn verzet tegen Russische agressie. Bovendien hangt het niet alleen van mij af of Oekraïne wel of geen lid kan worden, maar van alle NAVO-landen en hoe die stemmen."

Oekraïne kent veel corruptie en staat volgens Transparency International op de 117e plaats, de laagste plek in Europa na Rusland. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofde bij zijn aantreden in 2019 dat hij de corruptie in zijn land zou aanpakken.

Zelensky zei maandag dat hij van Biden een duidelijke "ja of nee" wilde horen op de vraag of zijn land kans maakt op een Actieplan voor Lidmaatschap (MAP). Dat plan bereidt landen voor op toetreding tot de NAVO.

In 2008 besloot de NAVO dat Oekraïne op termijn zou kunnen toetreden tot de alliantie als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij de NAVO-top van maandag werd die belofte herhaald.

Rusland

Zelensky noemt het "zeer belangrijk" dat Oekraïne toetreedt tot de organisatie vanwege het groeiende aantal Russische troepen langs de grens en de annexatie van De Krim in 2014. Als Oekraïne destijds lid was geweest van de alliantie, dan waren de NAVO-lidstaten verplicht om het land te verdedigen. Artikel 5 van de alliantie beschrijft hoe een aanval op één NAVO-land, een aanval is op alle NAVO-leden.

Vladimir Poetin noemde vorige week de toetreding van Oekraïne tot de NAVO "onacceptabel", meldt persbureau AP. De Russische president vreest dat in Oekraïne opgeslagen NAVO-raketten binnen een paar minuten Moskou kunnen bereiken. Volgens hem zou dat hetzelfde zijn als dat er Russische raketten zouden liggen in Mexico of Canada.