Op Curaçao is maandag het nieuwe kabinet onder leiding van Gilmar 'Pik' Pisas aangetreden. Gouverneur Lucille George-Wout beëdigde zeven nieuwe ministers. Voor de ministerposten Justitie en Economische Ontwikkeling moeten nog personen worden voorgedragen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Curaçao

George-Wout wenste het nieuwe kabinet, dat bestaat uit de sociaaldemocratische MFK en de christendemocratische PNP, veel succes. Zij benadrukte dat de ministers beginnen in "buitengewoon moeilijke omstandigheden".

Al voor de coronapandemie hadden veel mensen op Curaçao het al financieel moeilijk, onder meer vanwege het jarenlange gebrek aan economische groei op Curaçao, stelde de gouverneur.

Door de coronacrisis is de situatie voor veel mensen verslechterd. De gouverneur riep de nieuwe regering daarom op haar uiterste best te doen de bestaande problemen snel aan te pakken en daarbij samen te werken op het eiland zelf en binnen het Koninkrijk.

De 49-jarige Pisas was in 2017 enkele maanden interim-premier. De voormalige politieagent keert nu terug als regeringsleider en neemt voorlopig ook het ministerie van Justitie onder zich. Pisas is leider van de door oud-premier Gerrit Schotte opgerichte partij MFK. Zijn opvallende bijnaam dankt hij aan de verbastering van een bijnaam die hij in zijn jeugd van buurtgenoten kreeg omdat hij zo hard kon rennen: Pink Panther.