De man die ervan wordt verdacht op 6 juni opzettelijk vier moslims uit een familie te hebben doodgereden in de Canadese stad London, wordt ook vervolgd voor terreur. De twintigjarige verdachte was vorige week al aangeklaagd voor viervoudige moord en poging tot moord.

De vier zijn doodgereden omdat ze moslim waren, constateerde de politie. De 74-jarige oma uit de familie stierf ter plekke. Een 46-jarige man, zijn 44-jarige vrouw en hun vijftienjarige dochter overleden in het ziekenhuis. De negenjarige zoon van het koppel overleefde de aanval.

De burgemeester van London sprak meteen over een massamoord tegen moslims. De Canadese premier Justin Trudeau veroordeelde de daad van haat als "verraderlijk en verachtelijk".

De aanslag in London was de ergste tegen Canadese moslims sinds begin 2017. Een gewapende man drong in januari dat jaar een moskee in Quebec binnen en schoot zes mensen dood.