Door een enorme gasexplosie in de stad Chinese stad Shiyan in de provincie Hubei zijn zondag zeker elf doden en 37 gewonden gevallen, melden staatsmedia en lokale autoriteiten. Rond 6.30 uur (lokale tijd) zou een gasleiding zijn ontploft in een woonwijk.

Ruim honderd mensen zijn al uit de ingestorte huizen gered, aldus de door de staat gerunde nieuwszender CCTV.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe reddingswerkers aan het werk zijn tussen beschadigde huizen in de stad. Veel mensen zouden nog vastzitten onder het puin.

De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht, aldus het stadsbestuur.