In meer dan 140 steden in Frankrijk hebben zaterdag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de volgens hen groeiende invloed van extreemrechts. De "Mars van de Vrijheden" werd georganiseerd door socialistische en communistische partijen en meer dan honderd vakbonden, milieuorganisaties en andere verenigingen.

Volgens de autoriteiten waren er bij 119 bijeenkomsten meer dan 37.000 betogers, van wie 9.000 in de hoofdstad Parijs. De organisatoren telden er 150.000, waarvan bijna de helft in Parijs.

In de Franse hoofdstad kreeg de leider van de linkse partij La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, meel in zijn gezicht gegooid. Daarvoor is een verdachte aangehouden. Eerder deze week kreeg de Franse president Emmanuel Macron een klap in zijn gezicht bij een werkbezoek in het zuiden van het land.

Een klein jaar voor de presidentsverkiezingen en na lange tijd van coronabeperkingen richt links Frankrijk zijn pijlen op extreemrechtse ideeën die ook bij de politieke elite in opkomst zouden zijn. Zo wordt Macron er door sommigen van beschuldigd dat hij zijn belangrijkste tegenstrever Marine Le Pen en haar partij Rassemblement national het gras voor de voeten wil wegmaaien door stevige taal uit te slaan tegen de islam.