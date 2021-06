Vier Afghaanse asielzoekers die vorig jaar brand hebben gesticht in het Griekse vluchtelingenkamp Moria zijn ieder veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De rechtbank bevond hen zaterdag schuldig aan opzettelijke brandstichting, lieten hun advocaten weten.

Het grootste migrantenkamp van Europa op het eiland Lesbos werd in september verwoest door twee branden. Het huisvestte meer dan tienduizend mensen, die elders moesten worden ondergebracht. In een tijdelijk, vervangend kamp verblijven nu zesduizend asielzoekers.

Drie van de vier mannen waren volgens hun advocaten minderjarig ten tijde van de brand, maar zijn vervolgd als volwassenen. De raadslieden zaaiden ook twijfel over de Afghaanse getuige die de brandstichters had aangewezen.

In maart kregen twee andere Afghaanse asielzoekers al vijf jaar celstraf opgelegd voor hun betrokkenheid bij de brand in het kamp, dat gebouwd was voor drieduizend mensen.

54 Opnieuw brand in overbevolkt migrantenkamp Moria

EU maakt geld vrij voor nieuw kamp op Lesbos

De Europese Unie heeft 276 miljoen euro vrijgemaakt voor een permanent kamp op Lesbos en vier andere Griekse eilanden.

De branden braken uit nadat in het kamp onrust was ontstaan doordat honderden migranten weigerden in quarantaine te gaan. Ze waren positief getest op het coronavirus of hadden contact gehad met besmette personen.