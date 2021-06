Activiste Agnes Chow van de democratiseringsbeweging in Hongkong is zaterdag vrijgelaten na zeven maanden in de gevangenis te hebben gezeten. Media in de Chinese metropool meldden dat Chow na haar vrijlating naar een auto werd gebracht en niet de gelegenheid kreeg om met journalisten te praten.

De 24-jarige Chow was samen met andere vooraanstaande activisten als Joshua Wong en Ivan Lam veroordeeld voor haar betrokkenheid bij protesten bij het hoofdkantoor van de politie in Hongkong in 2019.

Demonstranten voerden in 2019 maandenlang actie tegen de regering in Peking en het bestuur van Hongkong. De betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar groeiden uit tot een bredere roep om meer democratie.

Kritiek op het communistische bewind in Peking is in Hongkong veel lastiger geworden sinds ongeveer een jaar geleden een nieuwe veiligheidswet van kracht werd. Sindsdien worden geregeld belangrijke prodemocratische activisten vervolgd.

Vorige week verboden de autoriteiten in Hongkong nog een wake ter herdenking van de slachtoffers van het Tiananmenprotest van 1989. Bij het neerslaan van de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werden op 4 juni dat jaar honderden betogers omgebracht door het leger. De vicevoorzitter van de organisatie, de activiste en advocaat Chow Hang Tung, werd opgepakt.