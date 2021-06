Meerdere VN-organisaties slaan donderdag alarm over de voedseltekorten in de Ethiopische regio Tigray. Ruim 350.000 mensen worden volgens hen acuut bedreigd door hongersnood. Zo'n 2 miljoen anderen dreigen in dezelfde situatie te belanden.

Het Wereldvoedselprogramma, UNICEF en de Voedsel- en Landbouworganisatie baseren zich op een recent rapport over voedselonzekerheid. Met ruim 350.000 Ethiopiërs gaat het om het grootste aantal mensen dat in de afgelopen tien jaar in één land op het hoogste niveau te maken heeft met voedselschaarste.

Het merendeel van de 5,5 miljoen inwoners van de noordelijke regio heeft voedselhulp nodig. De VN-organisaties staan klaar om hulp te verlenen, maar zeggen dat ze eerst onbeperkt toegang moeten krijgen tot de door conflict verscheurde regio waar duizenden burgerdoden zijn gevallen en ruim 2 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen.

Het leger viel het gebied in november binnen om er de macht van de regering te herstellen. Tigray werd daarvoor decennialang bestuurd door het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Door het conflict zijn de leefomstandigheden hard achteruit gegaan. De Ethiopische regering ontkent dat de voedseltekorten zo groot zijn als wordt geclaimd. Een woordvoerder zegt dat in Tigray voedselhulp wordt verleend en boeren worden geholpen.