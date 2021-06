Honderdduizenden Oeigoeren in de Noord-Chinese regio Xinjiang zijn slachtoffer van systematische marteling en massadetentie in concentratiekampen. Daarnaast worden miljoenen moslims in China onderworpen aan systematische massasurveillance, stelt Amnesty International in een donderdag gepubliceerd rapport.

De Oeigoeren worden volgens de mensenrechtenorganisatie door China gedwongen om hun religieuze tradities, culturele praktijken en lokale talen af te zweren. Datzelfde geldt volgens het rapport ook voor andere etnische bevolkingsgroepen zoals de Kazakken, Hui, Kirgiziërs, Oezbeken en Tadzjieken.

Amnesty stelt dat de detentie, marteling en vervolging van de islamitische etnische groepen door de staat wordt georganiseerd. Daarmee begaat China "misdaden tegen de menselijkheid". De regeringen van onder meer Nederland, de VS en het VK erkenden eerder al dat China genocide pleegt.

Honderdduizenden mannen en vrouwen werden zonder aankondiging of proces naar de kampen gestuurd voor 'heropvoeding', wat in de praktijk neerkomt op fysieke en mentale mishandeling. In het donderdag gepubliceerde rapport zijn tientallen nieuwe getuigenissen opgenomen van mensen die sinds 2017 in Chinese concentratiekampen gevangen hebben gezeten.

Alle voormalige gedetineerden die Amnesty International heeft geïnterviewd werden gedetineerd vanwege gedrag dat volstrekt legaal lijkt, zoals het bezit van een religieuze afbeelding of het onderhouden van contact met iemand in het buitenland.

De Chinese regering stelt alles in het werk om de schendingen van internationale mensenrechten in Xinjiang zo veel mogelijk te verdoezelen. De geïnterviewde ex-gedetineerden stelden dat mensen die openlijk over de kampen spraken, bedreigd en mishandeld werden door de autoriteiten.

Oeigoeren ook na vrijlating uit kampen in de gaten gehouden

De Chinese autoriteiten hebben volgens Amnesty in Xinjiang "een van de grootste en geavanceerdste systemen voor surveillance" gebouwd. Alle voormalige gevangenen werden na hun vertrek uit de kampen nog maandenlang onder vrijwel constante elektronische en persoonlijke bewaking gehouden.

Amnesty concludeert dat elk aspect van het dagelijkse leven binnen en buiten de kampen erop gericht is om de idealen van de Communistische Partij van China op gewelddadige wijze in te prenten en mensen gedwongen te assimileren in een seculiere, homogene Chinese natie.

"De Chinese autoriteiten hebben een dystopische hel van ongekende omvang gecreëerd in Xinjiang", zei Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

"Het zou een schok moeten zijn voor het geweten van de mensheid dat zulke massale aantallen mensen worden onderworpen aan hersenspoeling, marteling en andere vernederende behandelingen in de interneringskampen, en dat miljoenen anderen in angst leven door het omvangrijke surveillance-apparaat."

Amnesty roept de Verenigde Naties op een onafhankelijk onderzoek in te stellen, "om degenen die verdacht worden van misdrijven volgens internationaal recht ter verantwoording te roepen".