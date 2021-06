In de zoektocht naar de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is een rugzak met jachtmunitie gevonden, zo meldt VRT NWS donderdag op basis van bronnen. De rugzak zou gevonden zijn in Dilsen-Stokkem, vlak bij de plek waar eerder zijn verlaten auto werd aangetroffen. In dat voertuig lagen onder meer vier antitankraketwerpers, munitie en een boobytrap.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Belgische militair Jürgen Conings

Het federaal parket van België wil tegenover de nieuwssite niet bevestigen dat de rugzak van Conings is. Het is onduidelijk hoelang de rugzak op de plek lag.

Conings is sinds 17 mei voortvluchtig. De Belgische autoriteiten zien hem in staat tot moord. De 46-jarige korporaal heeft extreemrechtse sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn.

In Belgisch-Limburg werd woensdag de zoektocht naar Conings hervat, tot nu toe zonder resultaat. De oud-militair is inmiddels al drie weken spoorloos.