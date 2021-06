De door een Russische rechter verboden anticorruptiestichting van de Russische politicus Alexei Navalny haalt de schouders op over het verbod. "We werden wakker, lachten met destructieve bedoelingen en gaan in de wetenschap dat we een 'gevaar voor de samenleving' vormen door met onze strijd tegen corruptie", schreef de FBK enkele uren na de uitspraak op Twitter.

De reactie volgde enkele uren nadat een rechtbank in Moskou de stichting en het politieke netwerk van Navalny het stempel 'extremistisch' had gegeven. Dat gebeurde na een marathonzitting achter gesloten deuren. Advocaten hadden gevraagd om een openbare zitting en wilden Navalny oproepen als getuige, maar die verzoeken zijn afgewezen.

Medewerkers van de FBK reageerden schouderophalend. "Ik heb mijn vrouw vandaag verteld dat ik nu een extremist ben en me kan misdragen", twitterde directeur Ivan Zhdanov van de stichting. "Ik werd wakker als extremist. Ging aan het werk. Voelde me niet anders", schreef onderzoeker Georgy Alburov op sociale media.

Ondanks de luchtige reacties wordt de uitspraak gezien als een nieuwe klap voor de oppositie in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. Het Russische parlement heeft nieuwe wetgeving doorgevoerd die het mogelijk maakt aanhangers van extremistische groepen te weren uit de politiek. Dit betekent dat medestanders van Navalny straks mogelijk aan de zijlijn staan.

Internationale kritiek op uitspraak

De uitspraak van de rechter leidde tot internationale kritiek. "Met het verbieden van de corruptiebestrijdingsorganisatie en het politieke netwerk van Kremlincriticus Aleksej Navalni gaat Rusland verder dan ooit tevoren, zegt de Europese Unie.

Het verbod is volgens de EU "de ernstigste poging tot dusver" van de Russische regering "om de onafhankelijke politieke oppositie en onderzoeken naar corruptie te onderdrukken". Brussel ziet er de opzet in om medestanders van Navalni uit te schakelen voor de parlementsverkiezingen in september.

Toch zeggen Russische aanklagers dat de beweging van Navalny wel degelijk extremistisch is. De beweging zou deze aanduiding verdienen, omdat die volgens de autoriteiten de samenleving destabiliseert, aanzet tot haat jegens overheidsmedewerkers en minderjarigen betrekt bij "illegale activiteiten".

FBK deed onderzoek naar corruptie Russische elite

De stichting van Navalny deed onderzoek naar corruptie en zelfverrijking binnen de Russische elite. De organisatie publiceerde daar filmpjes over op YouTube en veel van die video's zijn miljoenen keren bekeken. Het politieke netwerk van de activist probeerde kiezers ondertussen strategisch te laten stemmen op de kandidaten met de beste kaarten om politici van pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland te verslaan.

Navalny, die zelf in een strafkolonie zit, reageerde op de uitspraak via een mededeling op Instagram. Hij erkende dat zijn aanhangers hun werkwijze nu moeten aanpassen. "Maar we blijven vasthouden aan onze doelen en ideeën. Dit is ons land en ons enige land."